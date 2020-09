Juventus, i primi convocati di Andrea Pirlo: fuori Luca Pellegrini (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus è pronta ad aprire la sua stagione stasera, nella prima di campionato in casa contro la Sampdoria. Dopo aver fatto parlare della scelta di mettere Andrea Pirlo in panchina, farà parlare anche la scelta dell’allenatore sulla prima lista convocati diramata. Infatti il tecnico bresciano, oltre gli infortunati, lascia fuori anche Luca Pellegrini, che avrebbe dovuto occupare il posto di Alex Sandro. Il terzino italiano sarebbe ricercatissimo da altri club di Serie A, ma ad oggi non ci sarebbe nulla di fatto all’orizzonte. Però questa esclusione a sorpresa apre un nuovo scenario, con Pellegrini che parrebbe quindi già fuori dalla rosa di Andrea Pirlo. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) Laè pronta ad aprire la sua stagione stasera, nella prima di campionato in casa contro la Sampdoria. Dopo aver fatto parlare della scelta di metterein panchina, farà parlare anche la scelta dell’allenatore sulla prima listadiramata. Infatti il tecnico bresciano, oltre gli infortunati, lasciaanche, che avrebbe dovuto occupare il posto di Alex Sandro. Il terzino italiano sarebbe ricercatissimo da altri club di Serie A, ma ad oggi non ci sarebbe nulla di fatto all’orizzonte. Però questa esclusione a sorpresa apre un nuovo scenario, conche parrebbe quindi giàdalla rosa di. LEGGI ...

GiovaniBN : ?? 10' < LIVE - Primavera, Atalanta-Juventus 0-0: fase di studio in questi primi minuti di gioco, la Juve fa la par… - GiovaniBN : ?? #Juventus, gli Esordienti 2009 di Mr. Lombardo primi classificati alla Talent Cup (categoria 2008). FINALE ? 4-0… - GiovaniBN : ?? #Juventus, i Pulcini 2010 di Mr. Niello primi classificati al Torneo Settembre Astigiano. GIRONE ? 12-0 ?? SCA As… - pistoligno_gol : @RealPiccinini Io vi guarderò i soliti primi 5 minuti solo per vedere le vostre facce dopo ogni vittoria della Juventus... - boboza47 : @friedkin_ryan Peccato per Dzeko! Sarà difficile rimpiazzarlo. A mio parere non esiste un attaccante simile. La Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus primi Cristiano Ronaldo: due anni fa i primi gol con la Juventus – VIDEO Juventus News 24 IL QUINTO ELEMENTO - PRIMA DA NON SBAGLIARE

Prima partita di un campionato che si preannuncia molto combattuto. La Juventus ha cambiato diverse pedine e sicuramente non avrà vita facile, la,gara di stasera è la prima, arriva dopo poche ...

MENU DEI SERVIZI SPORTIVI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE

- Serie A: Juventus-Sampdoria (tabellino + 50 righe commento di Franco Zuccala') - Serie A: commento alla prima giornata di Italo Cucci (in rete entro le ore 23) - Serie A: Parma-Napoli; Genoa-Crotone ...

Calciomercato Juventus, Khedira spara alto! | Distanza coi bianconeri

Khedira spara alto al calciomercato Juventus, distanza coi bianconeri sulle cifre per l’addio Uscito dalle gerarchie tecnice della Juventus, Sami Khedira è in cerca di un nuovo club. Nei mesi scorsi s ...

Prima partita di un campionato che si preannuncia molto combattuto. La Juventus ha cambiato diverse pedine e sicuramente non avrà vita facile, la,gara di stasera è la prima, arriva dopo poche ...- Serie A: Juventus-Sampdoria (tabellino + 50 righe commento di Franco Zuccala') - Serie A: commento alla prima giornata di Italo Cucci (in rete entro le ore 23) - Serie A: Parma-Napoli; Genoa-Crotone ...Khedira spara alto al calciomercato Juventus, distanza coi bianconeri sulle cifre per l’addio Uscito dalle gerarchie tecnice della Juventus, Sami Khedira è in cerca di un nuovo club. Nei mesi scorsi s ...