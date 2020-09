Juventus | Cuadrado | «Abbiamo sempre voglia di vincere»

(Di domenica 20 settembre 2020) Juanha parlato al termine del primo tempo della gara trae Sampdoria: le parole del colombiano Juan, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il primo tempo di-Sampdoria, conclusosi 1-0 con la rete di Dejan Kulusevski «lavorato molto bene in questi pochi giorni. L’intensità è stata forte,la stessadidi, dobbiamo mantenere questa. Speriamo di far risultato». Leggi su Calcionews24.com

TORINO- Al termine del primo tempo di Juventus-Sampdoria, che vede i bianconeri in vantaggio per 1-0, Juan Cuadrado è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo lavorato molto bene in all ...La Juventus di Andrea Pirlo è pronta all’esordio. Il nuovo tecnico si affida al 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny ...La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo del match della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Al 45' decide la rete di Kulusevski La Juventus targata Andrea Pirlo convince dopo il prim ...