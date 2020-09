Juve-Sampdoria 1-0 La Diretta Kulusevski lascia subito il segno

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - JuventusTV : #Numbers | Le statistiche dei protagonisti di #JuveSamp degli ultimi anni ?? On demand, qui ??… - RosyProietti : RT @juventusfc: 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ?????? - daniele20052013 : Juve Sampdoria 1-0 LIVE: finisce il primo tempo -

Primo gol con la maglia della Juventus per Dejan Kulusevski: lo svedese ha sbloccato il risultato con un sinistro angolato E chi se non Dejan Kulusevski poteva sbloccare il match tra Juve e Sampdoria.E’ ripartito il campionato di Serie A e la nuova Juventus di Andrea Pirlo esordisce in posticipo contro la Sampdoria.Dejan Kulusevski al debutto, dopo 12 minuti, ha messo a segno con un preciso sinistro a giro la rete del vantaggio della nuova Juventus di Andrea Pirlo contro la Sampdoria. Bianconeri avanti dunque, n ...