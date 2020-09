Irpinia al voto | il dato dell’affluenza registrato alle 19

(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –ore 19 indi questa sera ilprovincia per il Referendum ha fatto registrare il 31,87%. Ilper le elezioni del nuovo Consiglio Regionale fa registrare il 9.55%. Dodici i comuni alper le amministrative in provincia di Avellino che fanno registrare 34,79%. L'articoloal, ildell’affluenza19 proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Irpinia voto

Mirabella, annullata la “tirata del carro” ma i giovani e ...Urne aperte per il rinnovo del Consiglio Regionale, per il Referendum e per i dodici Comuni irpini chiamati al voto amministrativo. Alle ore 12:00 l’affluenza registrata è la seguente: ...Quattro posti in palio, cento contendenti divisi in venticinque liste. Quella delle regionali in Irpinia è una competizione nella competizione. Perché da un lato consentirà agli oltre 400mila elettori ...