Irpinia al voto, il dato dell'affluenza registrato a mezzogiorno (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dalle 7 di questa mattina si sono aperte le urne per il rinnovo del Consiglio Regionale in Campania, per il Referendum e soprattutto per 12 comuni irpini chiamati al voto per le Elezioni Amministrative. Alle ore 12:00 l'affluenza registrata è la seguente: Elezioni Regionali: 8,97% – In provincia di Avellino: 9,03% Referendum: 11,31% L'articolo Irpinia al voto, il dato dell'affluenza registrato a mezzogiorno proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Voto Irpinia: l'affluenza alle ore 12.I dati comune per comune #Avellino - ilCiriaco : Referendum, regionali e comunali: ecco l’Irpinia alle urne - ItsChiaraDeLuca : Ai cittadini #campani e specialmente agli #irpini, spero #non voterete #deluca per la storia del lanciafiamme e del… - ilCiriaco : #Irpinia Referendum, regionali e comunali: ecco l’Irpinia alle urne - occhio_notizie : 12 Comuni al voto in Irpinia: tutte le liste e i candidati a sindaco -