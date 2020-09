Inter | Vidal saluta i tifosi | “Ciao Milano Sono qui” VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “Ciao. Ciaoqui“. Parola di Arturo, centrocampista ormai ex del Barcellona e destinato a firmare con l’dopo essere sbarcato aper sottoporsi alle visite mediche di rito. Chi può sorridere è Antonio Conte che può ritrovare così uno dei suoi fedelissimi e uno dei primi nomi della sua lista dei desideri per il calciomercato estivo. Dopo una lunga telenovela, l’può regalarsi un top player a centrocampo. E per icresce la curiosità su come sarà annunciato l’ormai ex rivale.🤳 SALUTO 👋 @kingarturo23 😉 pic.twitter.com/G8cHdMBMFs —(@) ...