(Di domenica 20 settembre 2020)– Ad una settimana dall’esordio in campionato (in questo weekend non giocherà dopo la richiesta di iniziare sette giorni dopo) l’strapazza in amichevole il, che comincerà anch’essa la propria stagione di Serie B la prossima settimana. Idi Conte divertono e si divertono davanti ai, simbolici ma significativi, mille tifosi presenti a San Siro. Sugli scudi Lautaro ed Eriksen, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Le altre reti di Gagliardini e Lukaku. Di seguito ilcon le azioni salienti e le 7 marcature.Buona domenica con i 7 gol di #pic.twitter.com/jWRD1pUurs — ...

Inter : ?? | APPUNTAMENTI ?? domani dalle ore 18.00 live tweet di #InterPisa ?? alle 23.30 il match su @SkySport e sui nostri… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di @gaglio94 al termine di #InterPisa: 'Sicuramente può essere una cosa positiva sfrutta… - Inter : ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? - CalcioWeb : #Inter-Pisa 7-0, gli highlights dell'amichevole: nerazzurri straripanti [VIDEO] - - dottalessandro2 : RT @GnocchiGene: Inter-Pisa. Conte spiega i 90 minuti di Eriksen invece dei soliti 10 :” Così per 9 partite sono a posto “. #20settembre #G… -

Seria A Inter, i nerazzurri concludono la preparazione anomala pre-campionato battendo per 7-0 il Pisa in un Meazza che, per la prima volta da quando è cominciata la pandemia, riabbraccia un numero ...La prima reazione di Beppe Marotta è all’insegna della prudenza: «Aspettiamo il decreto della presidenza del Consiglio», dice in omaggio alla sua proverbiale diplomazia commentando l’apertura di ieri ...L’Inter supera con 7 reti il Pisa nell’amichevole giocata ieri con l’ex Tottenham che mette a segno una doppietta Ultima amichevole per l’Inter che si prepara al debutto in campionato (che avverrà sab ...