Inter, per Conte ecco Vidal: domani visite mediche e firma (Di domenica 20 settembre 2020) L’Inter e Vidal ormai sposi E’ arrivato il tanto gradito regalo per Antonio Conte: Arturo Vidal sarà un giocatore dell’Inter. L’attesa sta per terminare con il cileno atteso nel capoluogo lombardo per questa sera e per domani sono previste le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime due stagioni con opzione per il terzo. “domani sarà comunque il giorno delle visite, della firma e dell’ingresso solenne in gruppo. Del resto, l’accordo con l’Inter era già da tempo sigillato in un cassetto: è servito un piccolo bonus ... Leggi su intermagazine (Di domenica 20 settembre 2020) L’ormai sposi E’ arrivato il tanto gradito regalo per Antonio: Arturosarà un giocatore dell’. L’attesa sta per terminare con il cileno atteso nel capoluogo lombardo per questa sera e persono previste ledi rito prima di apporre lasul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime due stagioni con opzione per il terzo. “sarà comunque il giorno delle, dellae dell’ingresso solenne in gruppo. Del resto, l’accordo con l’era già da tempo sigillato in un cassetto: è servito un piccolo bonus ...

