Inter | Messi saluta Vidal e fa sognare i tifosi | “Sicuro che ci incroceremo di nuovo”

(Di domenica 20 settembre 2020) Arturoè sempre più vicino a diventare un centrocampista dell’. Il cileno arriverà a titolo definitivo dal Barcellona, club in cui Lionelè stato costretto a restare per un’altra stagione, ma l’argentino sembrerebbe aver già le idee chiare sul suo futuro, stando almeno a quanto postato dall’argentino sui social perre: “Ti conoscevo solo affrontandoti e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto, mi mancherai Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Torneremo a giocare insieme, ne ...

