Inter, è il giorno di Vidal: questa volta ci siamo, cileno atteso a Milano (Di domenica 20 settembre 2020) E’ il giorno di Vidal. E finalmente, bisognerebbe aggiungere. Raggiunto l’accordo tra l’Inter e il Barcellona riguardo una trattativa che va avanti da un po’. Il cileno, fuori dai progetti blaugrana con il nuovo corso Koeaman, è atteso a Milano per le visite mediche, dove ritroverà Conte con cui tanto bene ha fatto alla Juventus. Il centrocampista firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. Inter, quante soluzioni a centrocampo per Conte! 5 uomini per tre maglie, imbarazzo della scelta GALLERYL'articolo Inter, è il giorno di Vidal: questa volta ci siamo, cileno ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) E’ ildi. E finalmente, bisognerebbe aggiungere. Raggiunto l’accordo tra l’e il Barcellona riguardo una trattativa che va avanti da un po’. Il, fuori dai progetti blaugrana con il nuovo corso Koeaman, èper le visite mediche, dove ritroverà Conte con cui tanto bene ha fatto alla Juventus. Il centrocampista firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo., quante soluzioni a centrocampo per Conte! 5 uomini per tre maglie, imbarazzo della scelta GALLERYL'articolo, è ildici...

Gazzetta_it : È il giorno di #Vidal. #Conte può esultare: l’Inter ha il suo guerriero - DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - FBiasin : #Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto con il #Barcellona per venire all'#Inter (via @mundodeportivo). Or… - _SiGonfiaLaRete : #Inter, è il giorno di #Vidal: il cileno arriva a Milano stasera - salvatorebernon : @DondiegoSospeso @SkySport @RomeluLukaku9 @Inter @PisaSC Tra l’altro qui assogna dice delle cose veramente da medio… -