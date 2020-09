Insigne, 350 con la maglia del Napoli: “Dedico questo traguardo alla mia famiglia” (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Con il match di oggi contro il Parma, Lorenzo Insigne ha raggiunto le 350 partite in azzurro. Un prestigioso traguardo festeggiato con un gol che ha fissato il punteggio finale del successo azzurro per 2-0. Con la rete segnata oggi, sono 91 i gol di Insigne sinora con la maglia azzurra in tutte le competizioni. Il capitano azzurro ha parlato dopo la sfida del Tardini ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Sono contento del gol di oggi ma soprattutto per la vittoria, vincere aiuta a vincere. E’ solo la prima partita, il campionato è lungo, ci siamo sacrificati tutti e abbiamo fatto ciò che ci aveva detto il mister. E’ stata una vittoria di gruppo. Ho sempre dato disponibilità al mister in qualsiasi ruolo, in passato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Con il match di oggi contro il Parma, Lorenzoha raggiunto le 350 partite in azzurro. Un prestigiosofesteggiato con un gol che ha fissato il punteggio finale del successo azzurro per 2-0. Con la rete segnata oggi, sono 91 i gol disinora con laazzurra in tutte le competizioni. Il capitano azzurro ha parlato dopo la sfida del Tardini ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Sono contento del gol di oggi ma soprattutto per la vittoria, vincere aiuta a vincere. E’ solo la prima partita, il campionato è lungo, ci siamo sacrificati tutti e abbiamo fatto ciò che ci aveva detto il mister. E’ stata una vittoria di gruppo. Ho sempre dato disponibilità al mister in qualsiasi ruolo, in passato ...

