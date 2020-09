Incidente stradale nella notte sull' asse attrezzato | ferite sei persone

Leggi su abruzzo24ore.tv

Pescara - È di sei feriti il bilancio dell'accaduto la scorsaintorno alle 3.20 sul raccordo autoChieti-Pescara all'altezza di Dragonara dove, per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata incendiandosi, e causando poi unche ha coinvolto altre quattro auto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 di Pescara e Chieti, dei vigili del fuoco del personale di Anas e Poliziadi Piano D'Orta. Due feriti, un uomo e una donna di 66 anni stati portati all'ospedale di Pescara, gli altri a Chieti. L'uomo ha riportato un trauma cranico e ustioni di primo grado alle mani. Il tratto interessato è rimasto chiuso per due ore e mezzo per permettere il lavoro dei soccorritori.