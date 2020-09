Incidente nei pressi del ponte tibetano, famiglia soccorsa dall’elisoccorso (Di domenica 20 settembre 2020) Soccorso alpino in azione per aiutare una famiglia in difficoltà che si era persa dopo una caduta dal sentiero in Val Sorda nei pressi del ponte tibetano MARANO DI VALPOLICELLA (VERONA) – Ennesimo Incidente in Val sorda, Valpolicella che stavolta ha coinvolto un’intera famiglia, composta da mamma, papà e figlia di 4 anni che è … L'articolo Incidente nei pressi del ponte tibetano, famiglia soccorsa dall’elisoccorso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020) Soccorso alpino in azione per aiutare unain difficoltà che si era persa dopo una caduta dal sentiero in Val Sorda neidelMARANO DI VALPOLICELLA (VERONA) – Ennesimoin Val sorda, Valpolicella che stavolta ha coinvolto un’intera, composta da mamma, papà e figlia di 4 anni che è … L'articoloneideldall’elisoccorso proviene da YesLife.it.

isNews_it : Incidente nei campi, si ferisce cadendo dal trattore: donna trasportata d’urgenza in ospedale -… - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #incidente Una donna è stata schiacciata da un trattore nei campi di una contrada a #Trivento. E' stata trasportata in codic… - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: #incidente Una donna è stata schiacciata da un trattore nei campi di una contrada a #Trivento. E' stata trasportata in codic… - TgrMolise : #incidente Una donna è stata schiacciata da un trattore nei campi di una contrada a #Trivento. E' stata trasportata… - RetweetPalermo : RT @PALERMOPM: INCIDENTE -