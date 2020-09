Incidente aereo nel cremonese: il paracadutista morto si è lanciato e ha urtato un’ala del velivola (Di domenica 20 settembre 2020) Il velivolo era decollato alle 9:20 dall’Aero Club del Migliaro, a Cremona, con il pilota e otto paracadutisti a bordo. Il Pilatus Porter C6 è precipitato dopo solo mezz’ora nella campagna alle porte della città lombarda. Al momento dello schianto sette degli otto paracadutisti si erano già lanciati. A morire nell’impatto sono stati il pilota, Stefano Grisenti, 54enne originario di San Secondo Parmense e residente a Fontevivo, che oggi festeggiava il compleanno, e uno dei paracadutisti trasportati, ovvero l’ultimo a buttarsi, Alessandro Tovazzi, 41enne di Arco di Trento. A quanto pare la causa della caduta dell’aereo è stato l’impatto tra l’ala destra del velivolo e il paracadutista, che si è lanciato con tuta alare. Resta da capire, e potrebbe non essere ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Il velivolo era decollato alle 9:20 dall’Aero Club del Migliaro, a Cremona, con il pilota e otto paracadutisti a bordo. Il Pilatus Porter C6 è precipitato dopo solo mezz’ora nella campagna alle porte della città lombarda. Al momento dello schianto sette degli otto paracadutisti si erano già lanciati. A morire nell’impatto sono stati il pilota, Stefano Grisenti, 54enne originario di San Secondo Parmense e residente a Fontevivo, che oggi festeggiava il compleanno, e uno dei paracadutisti trasportati, ovvero l’ultimo a buttarsi, Alessandro Tovazzi, 41enne di Arco di Trento. A quanto pare la causa della caduta dell’è stato l’impatto tra l’ala destra del velivolo e il, che si ècon tuta alare. Resta da capire, e potrebbe non essere ...

emergenzavvf : #Bologna, simulato l’incidente di un aereo in fase di atterraggio, salvate dai #vigilidelfuoco 18 persone, tra pass… - Notiziedi_it : L’incidente aereo a Livrasco: le vittime sono Stefano Grisenti e Alessandro Tovazzi - paolochiariello : #Juorno #incidente aereo #impatto tra un #velivolo ed un #paracadutista in volo - juornoit : #Juorno #incidente aereo #impatto tra un #velivolo ed un #paracadutista in volo - Musicologi1 : In molti conoscono Travis Barker, uno dei migliori batteristi del XXI secolo. Ma in pochi sanno del suo incidente a… -