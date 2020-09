Incendi in California, il Covid lascia a casa i detenuti impiegati come pompieri: “Ma vengono pagati solo 2-5 dollari l’ora” (Di domenica 20 settembre 2020) Gli Incendi in California sono diventati ormai un triste appuntamento fisso, dato che ogni autunno le foreste da Los Angeles a San Francisco vanno a fuoco a causa dell’aumento delle temperature e per altri fattori riconducibili ai cambiamenti climatici. Fra i soccorritori al lavoro per arginare gli Incendi ci sono anche i detenuti delle prigioni Californiane. Si tratta di reclusi che hanno aderito al Conservation Camp Program che dal 1915 mette a disposizione dello Stato i carcerati arruolabili per le emergenze. Un progetto di reinserimento all’apparenza virtuoso che recentemente ha attirato alcune critiche per la paga misera ricevuta dai partecipanti. I prigionieri-Vigili del Fuoco (le persone condannate per crimini violenti, incluso omicidio, sequestro di persona e reati sessuali, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Gliinsono diventati ormai un triste appuntamento fisso, dato che ogni autunno le foreste da Los Angeles a San Francisco vanno a fuoco a causa dell’aumento delle temperature e per altri fattori riconducibili ai cambiamenti climatici. Fra i soccorritori al lavoro per arginare glici sono anche idelle prigionine. Si tratta di reclusi che hanno aderito al Conservation Camp Program che dal 1915 mette a disposizione dello Stato i carcerati arruolabili per le emergenze. Un progetto di reinserimento all’apparenza virtuoso che recentemente ha attirato alcune critiche per la paga misera ricevuta dai partecipanti. I prigionieri-Vigili del Fuoco (le persone condannate per crimini violenti, incluso omicidio, sequestro di persona e reati sessuali, sono ...

