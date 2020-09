In Stranger Things 4 Hopper come Gandalf: “Rinascita necessaria e già prevista dalla prima stagione” (Di domenica 20 settembre 2020) Mentre ripartono le riprese di Stranger Things 4, interrotte a marzo dopo pochi giorni di lavorazione a causa della pandemia, l’attore David Harbour non solo si è sposato a Las Vegas, ma ha anche rivelato qualcosa in più riguardo la misteriosa trama del suo personaggio. Apparentemente morto nel tentativo di chiudere il varco del Sottosopra e salvare la città di Hawkins dai malefici Russi, n realtà lo sceriffo è vivo e vegeto, anche se costretto ai lavori forzati in un ambiente ostile che somiglia al paesaggio siberiano. Il colpo di scena che ha rivelato la sopravvivenza del suo personaggio è arrivato col teaser trailer di Stranger Things 4, in occasione dell’inizio delle riprese a febbraio. Da allora non sono emersi altri dettagli sul come ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Mentre ripartono le riprese di4, interrotte a marzo dopo pochi giorni di lavorazione a causa della pandemia, l’attore David Harbour non solo si è sposato a Las Vegas, ma ha anche rivelato qualcosa in più riguardo la misteriosa trama del suo personaggio. Apparentemente morto nel tentativo di chiudere il varco del Sottosopra e salvare la città di Hawkins dai malefici Russi, n realtà lo sceriffo è vivo e vegeto, anche se costretto ai lavori forzati in un ambiente ostile che somiglia al paesaggio siberiano. Il colpo di scena che ha rivelato la sopravvivenza del suo personaggio è arrivato col teaser trailer di4, in occasione dell’inizio delle riprese a febbraio. Da allora non sono emersi altri dettagli sul...

