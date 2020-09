In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Settembre: Siccome nei sondaggi il Sì sale con i votanti, la grande stampa fa campagna per l’astensione (Di lunedì 21 settembre 2020) Al voto anche oggi elezioni e referendum Buona l’affluenza ai seggi. I giornaloni come Craxi nel ’91: nessuno li ascolta Buona la prima e oggi, dalle 7 fino alle 15, urne ancora aperte. La prima volta al voto con la mascherina per 46 milioni di italiani non è stato l’Armageddon auspicato da parte della stampa italiana che, a edicole unificate, si è opposta alla riduzione dei parlamentari, promessa e voluta da tutti per 40 anni. … di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Le mascotte. “Caro direttore, votare oggi No al referendum per il taglio dei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio” (Luigi Bisignani, ex P2, ex P4, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Al voto anche oggi elezioni e referendum Buona l’affluenza ai seggi. I giornaloni come Craxi nel ’91: nessuno li ascolta Buona la prima e oggi, dalle 7 fino alle 15, urne ancora aperte. La prima volta al voto con la mascherina per 46 milioni di italiani non è stato l’Armageddon auspicato da parte dellaitaliana che, a edicole unificate, si è opposta alla riduzione dei parlamentari, promessa e voluta da tutti per 40 anni. … di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Le mascotte. “Caro direttore, votare oggi No al referendum per il taglio dei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio” (Luigi Bisignani, ex P2, ex P4, ...

