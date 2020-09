Immigrazione, la farsa della Ue: cambia il trattato di Dublino solo per finta. Una minaccia per l'Italia (Di domenica 20 settembre 2020) Per la terza volta nel giro di un anno la maggioranza di governo Pd-M5S ha annunciato di aver trovato - grazie all'aiuto dell'Unione Europea - una soluzione alla questione migratoria. E per la terza volta non era vero niente. Tutto è iniziato nel settembre del 2019 quando il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha inventato gli "storici" accordi di Malta, intesa grazie alla quale finalmente i governi Ue avrebbero dovuto accettare di accollarsi una parte dei clandestini sbarcati in Italia. Un gesto di grande benevolenza, si è detto. "L'Europa s' è desta", ha titolato Repubblica in prima pagina. Poi è venuto fuori che l'Europa non era desta né benevola, che non esisteva alcuna intesa ma solo qualche proposta fumosa. E, come prevedibile, la gran parte delle nazioni Ue ha successivamente risposto con gesti osceni alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Per la terza volta nel giro di un anno la maggioranza di governo Pd-M5S ha annunciato di aver trovato - grazie all'aiuto dell'Unione Europea - una soluzione alla questione migratoria. E per la terza volta non era vero niente. Tutto è iniziato nel settembre del 2019 quando il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha inventato gli "storici" accordi di Malta, intesa grazie alla quale finalmente i governi Ue avrebbero dovuto accettare di accollarsi una parte dei clandestini sbarcati in. Un gesto di grande benevolenza, si è detto. "L'Europa s' è desta", ha titolato Repubblica in prima pagina. Poi è venuto fuori che l'Europa non era desta né benevola, che non esisteva alcuna intesa maqualche proposta fumosa. E, come prevedibile, la gran parte delle nazioni Ue ha successivamente risposto con gesti osceni alle ...

