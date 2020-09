Il tweet di Pompeo contro il Vaticano: “Non rinnovi accordo con la Cina: sua autorità morale a rischio” (Di domenica 20 settembre 2020) Il tweet di Pompeo contro il Vaticano: “Non rinnovi accordo con la Cina” Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha attaccato il Vaticano in un tweet, nel tentativo di scongiurare il rinnovo dell’accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi, siglato a ottobre 2018. “Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Ma l’abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Il Vaticano metterebbe a rischio la sua autorità morale, se rinnovasse l’accordo”, ha scritto il capo della diplomazia statunitense ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020) Ildiil: “Noncon la” Il segretario di Stato Usa Mikeha attaccato ilin un, nel tentativo di scongiurare il rinnovo dell’con lasulla nomina dei vescovi, siglato a ottobre 2018. “Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto uncon il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Ma l’abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Ilmetterebbe a rischio la sua autorità, se rinnovasse l’”, ha scritto il capo della diplomazia statunitense ...

