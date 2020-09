IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 21 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 20 settembre 2020)de Ildi lunedì 21:Leggi anche: UNA VITA,di lunedì 21 e martedì 22Pablo arriva molto turbato alla villa e afferma che due uomini armati lo seguivano per farlo fuori. Carolina e le sue sorelle a quel punto si schierano dalla parte del ragazzo, che vorrebbe nascondersi alla villa. Ma Ignacio, in ansia per via della storia tra Pablo e Carolina, preferirebbe che il giovane se ne andasse… Urrutia consiglia a Ignacio di dire a tutti ilche tiene dentro di sé da anni… Dolores potrebbe spettegolare sul matrimonio di Rosa e Adolfo o sullo strano comportamento di Antonita, ma preferisce stare con la ...