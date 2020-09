Il primo gol del Napoli nella nuova stagione è di Dries Mertens (Di domenica 20 settembre 2020) E’ stato Dries Mertens a sbloccare lo stallo di Parma-Napoli, al 64′. Cross da destra di Lozano (diretto ad Osimhen), Iacoponi rinvia la palla proprio sui piedi di Mertens che, con gran freddezza, insacca. E’ il gol del vantaggio del Napoli. Dopo aver segnato, l’attaccante belga si lascia andare ad un balletto a bordocampo con il nuovo compagno di squadra Victor, che ha fatto ingresso in campo nel secondo tempo. L'articolo Il primo gol del Napoli nella nuova stagione è di Dries Mertens ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) E’ statoa sbloccare lo stallo di Parma-, al 64′. Cross da destra di Lozano (diretto ad Osimhen), Iacoponi rinvia la palla proprio sui piedi diche, con gran freddezza, insacca. E’ il gol del vantaggio del. Dopo aver segnato, l’attaccante belga si lascia andare ad un balletto a bordocampo con il nuovo compagno di squadra Victor, che ha fatto ingresso in campo nel secondo tempo. L'articolo Ilgol delè diilsta.

Ultime Notizie dalla rete : primo gol Everton, primo gol per James Rodriguez con la maglia dei Toffees – VIDEO Calcio News 24 Live Parma-Napoli 0-0 Secondo tempo, nessun cambio

È il giorno di Parma-Napoli: gli azzurri debuttano in questo strano campionato davanti ai mille spettatori del Tardini. La rosa è ancora incompleta, ma la voglia di ...

La sblocca Mertens: è di Ciro il primo gol in campionato!

Napoli in vantaggio al 63'! Azione sulla destra per Lozano, creoss del messicano respinta corta di Iacoponi che termina proprio sul destro di Mertens. Chirurgico il destro del belga che lascia immobil ...

