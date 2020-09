Il Paradiso delle signore | anticipazioni 21 settembre | Angela lascia Milano

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 20 settembre 2020) Ilandrà in onda con un nuovo episodio lunedì 21eccezionalmente alle 14.00 per poire spazio ai programmi post elettorali. Lerelative a questa puntata, rivelano cheBarbieri deciderà di andare in Australia con gli Aliprandi per stare con suo figlio e prima di andare lascerà una lettera per Riccardo. Nel frattempo, Vittorio deciderà di produrre una linea di vestiti per bambini a marchio. Infine, Umberto riuscirà a contattare il factotum di Ravasi e a scoprire chi è davvero Lucarelli. Il, trama al 21decide di ...