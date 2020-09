Il nuovo store galleggiante di Apple a Singapore (Di domenica 20 settembre 2020) Ha appena aperto a Singapore il più sognante degli store Apple: il primo costruito direttamente sull’acqua. È l’Apple Marina Bay Sands: uno store con la forma di una sfera che sembra fluttuare sul mare di Marina Bay, il quartiere più iconico della città, quello dei Supertrees (i giardini verticali che sembrano alberi), dei grattacieli più avveniristici, degli hotel lussuosi. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 settembre 2020) Ha appena aperto a Singapore il più sognante degli store Apple: il primo costruito direttamente sull’acqua. È l’Apple Marina Bay Sands: uno store con la forma di una sfera che sembra fluttuare sul mare di Marina Bay, il quartiere più iconico della città, quello dei Supertrees (i giardini verticali che sembrano alberi), dei grattacieli più avveniristici, degli hotel lussuosi.

Apre l'Apple Marina Bay Sands, terzo futuristico store di Apple in città: una cupola che galleggia sul mare, piena di luce (e persino di alberi) e con una sala riunioni sottomarina. Ecco le foto Ha ap ...

“Quando te ne vai”, il nuovo singolo del giovinazzese Junior V

"Quando te ne vai" è il titolo del nuovo singolo del musicista pugliese, originario di Giovinazzo, Junior V, da venerdì 18 settembre in tutti gli store digitali pubblicato da Bunya Records. "Quando te ...

Trump cancella WeChat e TikTok dagli app Store americani

Dal 20 settembre sarà impossibile scaricarle su smartphone: “Così i cinesi ci spiano”. Ma la mossa del presidente potrebbe danneggiare anche le aziende Usa, in primis Apple e Google Dopo molte minacce ...

