Il nudo in piscina di Elisabetta Canalis e gli altri gossip del weekend (Di domenica 20 settembre 2020) Unico commento «Freedom», così Elisabetta Canalis sui social @littlecrumb_ scatena i commenti dei suoi fan con uno scatto mentre nuota nuda in piscina. O avrà un perizoma micro? Chissà, non ci è dato sapere. I commenti degli utenti adoranti sono piovuti sul suo profilo Instagram, dove in modo audace e sexy la bella ex velina, 42 enne, sarda, ha messo in chiaro cos’è per lei sentirsi totalmente libera: niente bikini. E come darle torto. Come foto di fine estate 2020, Elisabetta, hai fatto centro. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 settembre 2020) Unico commento «Freedom», così Elisabetta Canalis sui social @littlecrumb_ scatena i commenti dei suoi fan con uno scatto mentre nuota nuda in piscina. O avrà un perizoma micro? Chissà, non ci è dato sapere. I commenti degli utenti adoranti sono piovuti sul suo profilo Instagram, dove in modo audace e sexy la bella ex velina, 42 enne, sarda, ha messo in chiaro cos’è per lei sentirsi totalmente libera: niente bikini. E come darle torto. Come foto di fine estate 2020, Elisabetta, hai fatto centro.

"Freedom". Ovvero, libertà. E come lo incarna il concetto di libertà, Elisabetta Canalis? Presto detto, con questa foto pazzesca, sconvolgente, con pochissimi precedenti e ad altissimo tasso erotico.

Elisabetta Canalis si mette in libertà per un tuffo in piscina... tutta nuda

Non è certo la prima volta per Elisabetta. La showgirl ama postare foto piccanti e stuzzicare la fantasia dei suoi quasi 3 milioni di follower con le sue curve da capogiro mostrate sui social senza in ...

