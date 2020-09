Il mistero-affluenza | alle 12 è al 12 per cento Quali dubbi scatena questa cifra bassa?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020) Arrivano i primi dati relativi all'nel giorno del voto sul referendum costituzionale e delle regionali.12 - stando ai dati non ancora definitivi diffusi dal Viminale - si è recatourne il 12,35% degli aventi diritto (il dato è relativo a 7.188 comuni su 7.903). La regione con l'più alta è il Trentino Alto Adige, con il 16,25 per. La Sicilia, con il 6,11%, quella con la minor. Per quel che riguarda le regionali, il dato medio dell'delle regioni chiamate a rinnovare il governo locale è del 12,55%, in linea con quello relativo al referendum. Insomma, non si vedono differenze significative. Questo primo dato sull'è di difficile ...