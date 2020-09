Il Governo riapre gli stadi Le regole

(Di domenica 20 settembre 2020) Ilgli. La decisione è stata presa al termine dell’incontro Stato-Regioni. ROMA – Ilgli. La decisione è stata presa al termine del nuovo vertice Stato-Regioni che ha visto protagonisti i ministri Boccia, Speranza e Spadafora e il governatore Bonaccini. Tifosi alloo, leDa domenica 20 settembre fino al 7 ottobre 2020 i club di Serie A potranno accogliere nei propri impianti un numero massimo di 1000 persone rispettando le norme di distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina. Spadafora: “Ora soluzioni per Serie B e C” La conferma è arrivata dal ministro Spadafora con un post su Facebook: “Al fine di non fare ...

fmonaldi65 : RT @NataleCuccurese: IL TRIO DELLA “SECESSIONE DEI RICCHI” MARCIA COMPATTO Le Regioni leghiste (Veneto e Lombardia) e protoleghiste (Emilia… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Piemonte riapre stadi, verso Juve-Samp con tifosi Regione recepisce indicazioni governo, accesso a 1000 persone - ansacalciosport : Piemonte riapre stadi, verso Juve-Samp con tifosi. Regione recepisce indicazioni governo, accesso a 1000 persone |… - GiornoNovara : Stadi parzialmente aperti solo in serie A. Cirio:”Tutelare anche le altre realtà dello sport” - anglotedesco : Il governo riapre gli stadi.Solo 1000 spettatori -

PIEMONTE – La Regione interviene sulla questione pubblico agli eventi sportivi. Il Presidente e l’Assessore hanno spiegato che il Piemonte stava già lavorando a una ordinanza per riaprire al pubblico ...Tutti gli stadi di serie A saranno aperti, da domani, consentendo l'accesso ad un massimo di mille persone per impianto. Dopo la parziale apertura al pubblico degli eventi sportivi all'aperto, il calc ...Stadi aperti per mille spettatori per le partite di Serie A. Arriva l'ok del governo, dopo le 'forzature' di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che in solitaria aveva anticipato i tempi riportando i t ...