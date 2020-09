Il futuro segretario dem Bonaccini bombarda i grillini: via il reddito di cittadinanza (Di domenica 20 settembre 2020) Siamo alla frutta. Stefano Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna, prossimo segretario dem, demolisce i grillini e il reddito di cittadinanza. “A una persona che non lavora posso pure dare per un certo periodo un assegno perché è nella disperazione, ma è il lavoro che dà dignità, non quell’assegno” afferma Bonaccini. “Una mamma e un papà guardano la tv al pomeriggio con i figli sul divano: ma lo fanno non perché lo vogliono, ma perché non lavorano. La politica dovrebbe avere il compito di dare loro un assegno per poco tempo e poi farli alzare da quel divano, farli uscire di casa e farli andare a lavorare, perché è il lavoro che dà dignità, non un assegno”. Il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 settembre 2020) Siamo alla frutta. Stefano, Governatore dell’Emilia Romagna, prossimodem, demolisce ie ildi. “A una persona che non lavora posso pure dare per un certo periodo un assegno perché è nella disperazione, ma è il lavoro che dà dignità, non quell’assegno” afferma. “Una mamma e un papà guardano la tv al pomeriggio con i figli sul divano: ma lo fanno non perché lo vogliono, ma perché non lavorano. La politica dovrebbe avere il compito di dare loro un assegno per poco tempo e poi farli alzare da quel divano, farli uscire di casa e farli andare a lavorare, perché è il lavoro che dà dignità, non un assegno”. Il ...

