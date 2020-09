Il Covid non sgonfia la “bolla” di Milano. Tra finanza immobiliare e canone concordato al palo, ecco perché gli affitti non scendono (Di domenica 20 settembre 2020) Una stanza in affitto per uno studente? 565 euro, in media. Come nel 2019, prima della pandemia. Anche se nel frattempo le disponibilità sono aumentate del 290%, 12mila residenti se ne sono andati, 17mila famiglie hanno chiesto aiuto al Comune perché non riescono a pagare. Tanti a Milano avevano pensato che il Covid avrebbe almeno calmierato il caro affitti. Con meno persone (fra smartworking e calo del turismo) e più case vuote sul mercato, il risultato dovrebbe essere la discesa dei valori immobiliari e, soprattutto, degli affitti. Non sta accadendo, e secondo gli addetti ai lavori non accadrà. “L’immobiliare reggerà”, ripetono come un mantra i manager del settore. Dietro la loro sicurezza c’è il fatto che in una città attrattiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Una stanza in affitto per uno studente? 565 euro, in media. Come nel 2019, prima della pandemia. Anche se nel frattempo le disponibilità sono aumentate del 290%, 12mila residenti se ne sono andati, 17mila famiglie hanno chiesto aiuto al Comune perché non riescono a pagare. Tanti aavevano pensato che ilavrebbe almeno calmierato il caro. Con meno persone (fra smartworking e calo del turismo) e più case vuote sul mercato, il risultato dovrebbe essere la discesa dei valori immobiliari e, soprattutto, degli. Non sta accadendo, e secondo gli addetti ai lavori non accadrà. “L’reggerà”, ripetono come un mantra i manager del settore. Dietro la loro sicurezza c’è il fatto che in una città attrattiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Burioni, rese note le procedure del vaccino Covid, non era mai successo - Salute & Benessere Agenzia ANSA Elezioni 2020, questo voto può segnare una svolta

Sei leader, un presidente del Consiglio, sette aspiranti governatori su cui aleggia il vero grande fantasma di questo importantissimo turno elettorale, il Covid. Importante per le regioni che vanno al ...

Juventus Sampdoria, mille tifosi all’Allianz Stadium: il comunicato

L’Allianz Stadium riapre le porte ai tifosi in occasione della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria: il comunicato La Juventus riapre le porte dell’Allianz Stadium in occasione del match di d ...

Elezioni regionali, vento di destra. Ma Giani spera nel voto utile e di Firenze

Decisivo l’atteggiamento degli elettori di M5S e della Sinistra. E il Covid può allontanare gli anziani, a maggioranza Pd LIVORNO. Quant’è che non esce il “nero” sulla roulette toscana? Non è mai usci ...

