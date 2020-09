Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia di oggi 20 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 20 settembre con i dati della regione: 211 nuovi contati e 5 decessi; sono stati effettuati 14.926 tamponi. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 134. Scendono i ricoverati che oggi sono 264, 7 in meno di ieri. Invece salgono i pazienti in terapia intensiva: se ne registrano 38, 2 in più di ieri L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Ilsulin20con i dati della regione: 211 nuovi contati e 5 decessi; sono stati effettuati 14.926 tamponi. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 134. Scendono i ricoverati chesono 264, 7 in meno di ieri. Invece salgono i pazienti in terapia intensiva: se ne registrano 38, 2 in più di ieri L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, altri undici contagiati nel Piacentino. Due decessi in Emilia Romagna

Prosegue la crescita della curva dei contagi anche nel territorio Piacentino. Sono undici oggi i nuovi casi riscontrati e riportati sul quotidiano bollettino diramato dalla regione. Si tratta di cinqu ...

Altri cento positivi da Covid 19. Primo tampone negativo per militari dell’Arma

LECCE - Il rendiconto del bollettino epidemiologico del fine settimana riporta che ci sono 108 nuovi contagi da coronavirus (24 in più rispetto a ieri) in Puglia di cui sei in provincia di Lecce e in ...

