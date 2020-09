I MEDICI DI TUTTO IL MONDO CONTRO LA FOLLIA (Di domenica 20 settembre 2020) Il giornalista Marco Tosatti ha pubblicato sul suo sito la traduzione italiana di uno straordinario documento uscito recentemente sul quotidiano francese France Soir. Si tratta di una durissima presa di posizione e al contempo un vero e proprio manifesto di ribellione e consapevolezza, presentato da un gruppo di autorevoli MEDICI, sia francesi che di altre nazioni, CONTRO la folle deriva autoritaria e tecnocratico-sanitaria che il MONDO sta attualmente attraversando.Abbiamo deciso di riportare integralmente tale documento, piuttosto lungo e articolato, poiché riteniamo che rappresenti e costituisca una vera e propria svolta.Migliaia di MEDICI di TUTTO il MONDO stanno, ora dopo ora, sottoscrivendo questo importante documento, con l’intento di far sentire la propria voce. ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 20 settembre 2020) Il giornalista Marco Tosatti ha pubblicato sul suo sito la traduzione italiana di uno straordinario documento uscito recentemente sul quotidiano francese France Soir. Si tratta di una durissima presa di posizione e al contempo un vero e proprio manifesto di ribellione e consapevolezza, presentato da un gruppo di autorevoli, sia francesi che di altre nazioni,la folle deriva autoritaria e tecnocratico-sanitaria che ilsta attualmente attraversando.Abbiamo deciso di riportare integralmente tale documento, piuttosto lungo e articolato, poiché riteniamo che rappresenti e costituisca una vera e propria svolta.Migliaia didiilstanno, ora dopo ora, sottoscrivendo questo importante documento, con l’intento di far sentire la propria voce. ...

