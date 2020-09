I dati sul coronavirus di domenica 20 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.587 nuovi casi di contagio da coronavirus e 15 decessi, per un totale di 298.156 casi e 35.707 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.365, 230 in meno rispetto Leggi su ilpost (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.587 nuovi casi di contagio dae 15 decessi, per un totale di 298.156 casi e 35.707 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.365, 230 in meno rispetto

ItalianAirForce : L'#F35 è il caccia più avanzato e interconnesso. Le sue capacità di raccogliere, analizzare e condividere dati lo r… - MinisteroSalute : Pubblicato il report sul monitoraggio #COVID19 per la settimana dal 7 al 13 settembre. “Contagi in aumento e rial… - istat_it : #StatisticAll #MicheleCamisasca “Impegno di #Istat è fornire i dati ufficiali sul mondo del lavoro ai decisori… - ilpost : I dati sul coronavirus di domenica 20 settembre - RaiNews : I dati del ministero della Salute sul #COVID19 in Italia: da ieri 1587 nuovi casi e 15 decessi -

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla alla vigila dell’esordio in campionato: “La squadra è pronta, ora pensiamo a crescere”. E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Milan. La ...

TikTok spera in accordo a tre dopo assenso Usa

(ANSA-XINHUA) - LOS ANGELES, 20 SET - La piattaforma di social networking per la condivisione di video TikTok ha espresso ieri la speranza che un accordo raggiunto dalla sua società madre cinese ByteD ...

Will Hunting: Robin Williams e quella memorabile scena improvvisata sul set

Questa sera su Tv8 andrà in onda il film drammatico Will Hunting - Genio ribelle con un sensazionale Robin Williams che per questa sua eccezionale prova d'attore si aggiudicò il Premio Oscar come non ...

