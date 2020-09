Ho fatto il mio dovere Calenda | telefonate inquietanti a Emiliano ad urne aperte | cos' ha promesso?

(Di domenica 20 settembre 2020) “Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice ‘hoil mio'”. Così Michelesi è espresso pubblicamente dopo aver espresso la sua preferenza per le elezioni regionali in Puglia, dove deve vedersela con Raffaele Fitto per ottenere la riconferma in qualità di governatore. Nelle ultime settimane non si può dire che le abbia provate tutte, al punto che qualcuno lo ha accusato di aver perpetrato una sorta di “voto di scambio”. Sospetti pesanti, alimentati dalle dichiarazioni facilmente fraintendibili distesso: “È una cosa bellissima (essere chiamato dagli elettori, ndr) perché questa è una campagna elettorale di popolo, contro il pericolo che la Puglia torni al passato. Qualunque sia ...

micheleemiliano : Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice “ho fatto il mio dovere”. È una cosa belli… - DarioNardella : Ho fatto il mio dovere di cittadino, con orgoglio e consapevolezza. Qualunque sia la vostra scelta, andate a votare… - igoriezzi : Mio dovere fatto. L’importante per chi può è tracciare una bella croce sul simbolo della Lega. Forza! - SacchiGg : RT @micheleemiliano: Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice “ho fatto il mio dovere”. È una cosa bellissi… - AndreaBricchi77 : #Djokovic sclera e discute con un arbitro che ha fatto 3 errori su 3 chiamate. Posto che con la tecnologia non dovr… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto mio

Agenzia ANSA

Lo spagnolo ha approfittato dell'errore di Bagnaia per conquistare il successo a Misano ed ha spiegato come in gara abbia cercato di gestire le gomme per tentare l'assalto a Pecco nel finale. Sono bas ...Claudio Amendola è tornato in Tv con la seconda stagione di Nero a metà in cui interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri. L’attore, intervistato dal settimanale Nuovo, ha confessato qual è il suo ruolo p ...Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino e lo fa nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Il gossip, corso per tutta l'estate, sarebbe stato la causa ...