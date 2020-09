Highlights Real Sociedad-Real Madrid 0-0, Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Gli Highlights di Real Sociedad- Real Madrid, match valevole per la seconda giornata di Liga 2020/2021, in cui i blancos, dopo aver saltato la prima giornata per la deroga concessa dalla lega, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 alla Real Arena di San Sebastian contro la Real Sociedad. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Glidi, match valevole per la seconda giornata di, in cui i blancos, dopo aver saltato la prima giornata per la deroga concessa dalla lega, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 allaArena di San Sebastian contro la

CaporaleLuca : Calcio, gli Highlights di Orta Nova-Real Siti 1-0 - grantlittle09 : Marta Corredera Involved In 4 Goals As Spain Thrash Moldova 9-0 - Kataklinsmann : Che poi se Lautaro ci lasciasse davvero per andare al Real farei comunque i caroselli sulle ramblas, proiettando gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Real Highlights Real Sociedad-Real Madrid 0-0, Liga 2020/2021 (VIDEO) Sportface.it Real Sociedad-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid debutta in Liga sul campo della Real Sociedad: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Milan-Shamrock Rovers: 2-0, Ibrahimovic torna al gol in Europa

Nella ripresa il Milan riparte come aveva concluso. La palla gol più bella della gara è ancora del turco Calhanoglu che in rovesciata pizzica la parte interna della traversa con un tiro incredibile a ...

Video/ Inter Lugano (5-0): highlights e gol, doppietta di Lautaro in amichevole

Video Inter Lugano (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita amichevole che i nerazzurri hanno vinto nettamente al Suning Training Center. Doppietta per Lautaro Martinez. Il video d ...

Il Real Madrid debutta in Liga sul campo della Real Sociedad: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Nella ripresa il Milan riparte come aveva concluso. La palla gol più bella della gara è ancora del turco Calhanoglu che in rovesciata pizzica la parte interna della traversa con un tiro incredibile a ...Video Inter Lugano (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita amichevole che i nerazzurri hanno vinto nettamente al Suning Training Center. Doppietta per Lautaro Martinez. Il video d ...