Happy Birthday Stefano Gentile: oggi sono 31 anni (Di domenica 20 settembre 2020) Stefano Gentile spegne quest’oggi 31 candeline. Un altro compleanno vissuto con addosso la maglia della Dinamo Sassari, dove figura tra gli indiscussi leader nel roster di Pozzecco. E’ in Sardegna infatti che, il primo dei due figli d’arte, ha raggiunto la maturità cestistica. Un livello di esperienza accumulatasi sudandosela anche nelle Minors. Se in Italia ti chiami Gentile e giochi a pallacanestro, le aspettative possono rivelarsi degli ostacoli. Non è facile convivere con un passato così glorioso del proprio “vecchio”, e con le inevitabili malelingue. Servono spalle forti. Stefano quelle se l’è costruite col tempo. La gavetta a un certo livello ti aiuta e, partendo da ciò, ha saputo trovare la sua dimensione e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020)spegne quest’31 candeline. Un altro compleanno vissuto con addosso la maglia della Dinamo Sassari, dove figura tra gli indiscussi leader nel roster di Pozzecco. E’ in Sardegna infatti che, il primo dei due figli d’arte, ha raggiunto la maturità cestistica. Un livello di esperienza accumulatasi sudandosela anche nelle Minors. Se in Italia ti chiamie giochi a pallacanestro, le aspettative posrivelarsi degli ostacoli. Non è facile convivere con un passato così glorioso del proprio “vecchio”, e con le inevitabili malelingue. Servono spalle forti.quelle se l’è costruite col tempo. La gavetta a un certo livello ti aiuta e, partendo da ciò, ha saputo trovare la sua dimensione e ...

