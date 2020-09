Guida al voto tra mascherine anti-Covid, gel da usare tre volte e attese scaglionate (Di domenica 20 settembre 2020) Quali precauzioni si dovranno adottare per non correre rischi: tutte le risposte ai dubbi di chi oggi e domani andrà a votare Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 settembre 2020) Quali precauzioni si dovranno adottare per non correre rischi: tutte le risposte ai dubbi di chi oggi e domani andrà a votare

fattoquotidiano : #REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE, GUIDA AL VOTO Guarda il video con @marcotravaglio - MassimGiannini : RT @LaStampa: Guida al voto ai tempi del Covid: tra mascherine, gel da usare tre volte e attese scaglionate - MMoscadelli : RT @iltirreno: ?? Elezioni in Toscana: i ritratti e gli appelli al voto in sintesi dei 7 candidati alla guida della Regione - iltirreno : ?? Elezioni in Toscana: i ritratti e gli appelli al voto in sintesi dei 7 candidati alla guida della Regione - ilsussidiario : ??Il #governo enfatizza i contagi per scoraggiare il voto. Ma potrebbe non bastare. Sorvegliate speciali #Puglia e… -