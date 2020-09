Guardiamo da vicino il Samsung Galaxy S20 FE | il video hands-on

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Ormai da mesi in rete si parla dell’attesoS20 FE, edizione più compatta ed economica del celebre smartphone di casa. Smartphone in versione lite che dovrebbe essere annunciato a breve – salvo sorprese dell’ultimo minuto – dal colosso sudcoreano della tecnologia. E se è vero che solo di recente ne abbiamo scoperto praticamente la scheda tecnica completa, nella giornata di oggi torniamo a concentrarci sul futuro device grazie ad unparticolarmente prezioso. Più nello specifico, come riportato sulle pagine del portale Sammobile, il canale YouTube Jimmy is Promo ha pubblicato un filmato che si presenta di fatto come un primo-on delS20 FE – come già saprete la sigla sta per Fan Edition ...