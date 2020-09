Grande Fratello, Fausto Leali contro il pensiero unico: ma perché la parola negro non si può dire? (video) (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali di nuovo nella bufera al Grande Fratello vip. Il cantante stavolta, dopo le contestate frasi su Mussolini, ha usato la parola tabù “negro”. E poi, rimbrottato da tutti gli altri partecipanti, non ha fatto marcia indietro ma ha difeso la sua scelta lessicale. I social chiedono a gran voce l’espulsione Imperdonabile. Stavolta sarà espulso davvero? Sui social i devoti del politicamente corretto invocano a gran voce la sua cacciata. Ma ecco che cosa è accaduto: parlando con gli altri inquilini della casa Leali ha appunto usato il termine “negro” e alle proteste di Enock Barwuah, Fratello minore di Mario Balotelli, ha replicato: “Ma dai smettila… nero è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020)di nuovo nella bufera alvip. Il cantante stavolta, dopo le contestate frasi su Mussolini, ha usato latabù “”. E poi, rimbrottato da tutti gli altri partecipanti, non ha fatto marcia indietro ma ha difeso la sua scelta lessicale. I social chiedono a gran voce l’espulsione Imperdonabile. Stavolta sarà espulso davvero? Sui social i devoti del politicamente corretto invocano a gran voce la sua cacciata. Ma ecco che cosa è accaduto: parlando con gli altri inquilini della casaha appunto usato il termine “” e alle proteste di Enock Barwuah,minore di Mario Balotelli, ha replicato: “Ma dai smettila… nero è ...

Guenda Goria, nella casa del Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad un amaro sfogo sul padre: “Non capisco alcuni suoi comportamenti”. Guenda Goria, sfogo al Grande Fratello vip 5 – Screenshot da ...

Dopo l’uscita improvvisa di Flavia Vento dal Gf Vip, anche un altro concorrente del reality sarebbe in procinto di abbandonare la casa. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata, m ...

Antonella Elia ha silurato Adriana Volpe durante la sua ospitata a Casa Chi e Stefania Orlando durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. L’ex showgirl di Non è la Rai ed ex naufraga vip de ...

