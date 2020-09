Gp Emilia Romagna, Vince Vinales. Bagnaia cade mentre è in testa (Di domenica 20 settembre 2020) Maverick Vinales ha vinto il Gp di San Marino, settima prova del Motomondiale. Un Gran Premio ricco di colpi di scena il più eclatante dei quali ha visto protagonista Pecco Bagnaia caduto a 7 giri dal termine quando era al comando della gara. Partito dalla pole position Vinales si gode il successo, il primo stagionale davanti a Mir, Quartararo (ma il francese è costretto a cedere la terza posizione a Pol Espargarò per via del long lap penalty del pilota Petronas), Pol Espargaro, Oliveira. Tante altre cadute in avvio: Rossi alla 4, Morbidelli e Aleix Espargaro alla 8. I due piloti italiani rientrano in pista, finchè Vale a 11 giri dal termine decide di tornare ai box e fermarsi. Dovizioso 8°, Morbidelli 9°, Petrucci 10°. Vinales, alla sua ottava vittoria in Top class, sfata la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 settembre 2020) Maverickha vinto il Gp di San Marino, settima prova del Motomondiale. Un Gran Premio ricco di colpi di scena il più eclatante dei quali ha visto protagonista Peccocaduto a 7 giri dal termine quando era al comando della gara. Partito dalla pole positionsi gode il successo, il primo stagionale davanti a Mir, Quartararo (ma il francese è costretto a cedere la terza posizione a Pol Espargarò per via del long lap penalty del pilota Petronas), Pol Espargaro, Oliveira. Tante altre cadute in avvio: Rossi alla 4, Morbidelli e Aleix Espargaro alla 8. I due piloti italiani rientrano in pista, finchè Vale a 11 giri dal termine decide di tornare ai box e fermarsi. Dovizioso 8°, Morbidelli 9°, Petrucci 10°., alla sua ottava vittoria in Top class, sfata la ...

SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46, una pastiglia di viagra in meno sul casco per il 2° GP a Misano ?? LE FOTO #EmiliaRomagnaGP ????… - SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi, 'guardie del corpo' speciali a Misano. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP ???? - 007Vincentxxx : @73Orlando73 @Mov5Stelle Allora Orlando io ti avevo chiesto di non far polemica ma tu continui a farla , se mi capi… - motoblogit : MotoGP Emilia Romagna 2020: Bagnaia cade, Vinales ne approfitta e vince -