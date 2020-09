GP Emilia Romagna, Mir: "Complicato ma molto bello" (Di domenica 20 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - " Sono molto stanco, ho dato il 100% in tutti i giri. È stato Complicato ma sono felice perché ho messo tutte le carte sul tavolo e quando ho visto un'autostrada verso il podio ho ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - " Sonostanco, ho dato il 100% in tutti i giri. È statoma sono felice perché ho messo tutte le carte sul tavolo e quando ho visto un'autostrada verso il podio ho ...

Sport_Mediaset : +++ #SerieA, torna il pubblico negli stadi: Emilia-Romagna la prima regione +++ #SportMediaset #breakingnews - SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46, una pastiglia di viagra in meno sul casco per il 2° GP a Misano ?? LE FOTO #EmiliaRomagnaGP ????… - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | GP Emilia Romagna – Mir: “Sono felice per il podio” #SkyMotori #F1inGenerale - Man115tn1 : RT @emergenzavvf: Motori accesi e pronti per il via, come su una griglia di partenza... Ma quella vera è oltre il cancello. Inizia la vigil… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Elezioni Emilia Romagna 2020. Referendum affluenza alle 12 al 14,16% il Resto del Carlino Quartararo: "Per me è difficile usare bene l'holeshot"

Fabio Quartararo scatterà dalla prima fila nel GP dell'Emilia Romagna, ma si augura di non commettere gli stessi errori di domenica scorsa, in cui due cadute gli sono costate diverse posizioni. Il fra ...

MotoGP GP Emilia Romagna a Misano: vince Vinales, cadute per Rossi e Bagnaia

Non sono mancate le emozioni nel Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP. Sul circuito di Misano podio tutto spagnolo con il pilota della Yamaha Maverick Vinales che ha trionfato precedendo sul podi ...

Nuove cariche in casa Panathlon Senigallia

Ricca di novità la conviviale che ha fatto seguito Domenica scorsa all’evento organizzato dal Panathlon Club di Senigallia di Nuoto in Acque Libere “Traversata Cesano-Rotonda a Mare” di Senigallia. Tr ...

Fabio Quartararo scatterà dalla prima fila nel GP dell'Emilia Romagna, ma si augura di non commettere gli stessi errori di domenica scorsa, in cui due cadute gli sono costate diverse posizioni. Il fra ...Non sono mancate le emozioni nel Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP. Sul circuito di Misano podio tutto spagnolo con il pilota della Yamaha Maverick Vinales che ha trionfato precedendo sul podi ...Ricca di novità la conviviale che ha fatto seguito Domenica scorsa all’evento organizzato dal Panathlon Club di Senigallia di Nuoto in Acque Libere “Traversata Cesano-Rotonda a Mare” di Senigallia. Tr ...