GP Emilia Romagna gara MotoGP: Bagnaia domina ma cade!

Poteva essere la consacrazione di Francesco Bagnaia, leader incontrastato della gara MotoGP del GP dell'Emilia Romagna. Il torinese del Pramac Racing controlla agevolmente Maverick Vinales, fino al maledetto 21esimo giro. In questo frangente, Pecco perde l'anteriore in curva 6 e vola a terra. Perdendo la grande occasione della sua carriera. Ne approfitta Vinales, che segna la prima vittoria stagionale rilanciando il suo morale ed il campionato. Il catalano di casa Yamaha precede un Joan Mir in palla, capace di prendere il podio dopo essere partito dall'undicesima posizione. Finisce in terza posizione Fabio Quartararo, il quale però si prende 3 secondi di penalità per track limits. Ringrazia Pol Espargaro, al secondo podio con la KTM ufficiale.

GP Emilia Romagna: Vinales in trionfo, Valentino Rossi si ritira

MISANO ADRIATICO – Sorride Maverick Vinales centrando un importante successo nel Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP. Lo spagnolo, grazie a questo successo, torna a essere un candidato serio anc ...

Emilia Romagna, trionfa Vinales su Mir. Cadono Bagnaia e Rossi, che occasione sprecata

Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Qaurtararo. Quar ...

MISANO ADRIATICO – Sorride Maverick Vinales centrando un importante successo nel Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP. Lo spagnolo, grazie a questo successo, torna a essere un candidato serio anc ...

Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Qaurtararo.