GP Emilia Romagna gara Moto3: Fenati primo in volata (Di domenica 20 settembre 2020) Che gara la Moto3 del GP dell’Emilia Romagna! La classe minore regala un finale al cardiopalma, con tanto di arrivo in volata. Ed a spuntarla è un Romano Fenati ritrovato, che batte Celestino Vietti sul filo di lana. “Fenny Five” non vinceva dalla scorsa stagione, e pone fine ad un periodo buio in cui non ha conquistato nemmeno una top five. Vietti finisce secondo dopo aver condotto per gran parte della corsa, salvo poi perdere la vittoria all’ultimo. Completa il podio il giapponese Ai Ogura, che precede al traguardo Albert Arenas. Lo spagnolo del Team Aspar mantiene la leadership del mondiale piloti, ma il vantaggio sul giapponese è evaporato: i primi due sono separati da appena due punti. Il campionato è più aperto che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Cheladel GP dell’! La classe minore regala un finale al cardiopalma, con tanto di arrivo in. Ed a spuntarla è un Romanoritrovato, che batte Celestino Vietti sul filo di lana. “Fenny Five” non vinceva dalla scorsa stagione, e pone fine ad un periodo buio in cui non ha conquistato nemmeno una top five. Vietti finisce secondo dopo aver condotto per gran parte della corsa, salvo poi perdere la vittoria all’ultimo. Completa il podio il giapponese Ai Ogura, che precede al traguardo Albert Arenas. Lo spagnolo del Team Aspar mantiene la leadership del mondiale piloti, ma il vantaggio sul giapponese è evaporato: i primi due sono separati da appena due punti. Il campionato è più aperto che ...

