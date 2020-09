Giuntoli: “Milik? La trattativa con la Roma non ancora a buon fine. Vediamo nei prossimi giorni” (Di domenica 20 settembre 2020) Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Parma-Napoli, il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli. “Milik? Abbiamo una trattativa con la Roma che ancora non è andata a buon fine. Vediamo nei prossimi giorni”. Sulla possibilità che arrivi un centrocampista: “Stiamo molto attenti a quello che ci accade intorno perché è un momento molto delicato, girano pochi soldi nel calciomercato. Possiamo solo intervenire se avremo le occasioni giuste sia in termini economici che tecnici altrimenti possiamo andare avanti tranquillamente così” L'articolo Giuntoli: “Milik? La trattativa con la Roma non ancora a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Parma-Napoli, il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano. “Milik? Abbiamo unacon lachenon è andata aneigiorni”. Sulla possibilità che arrivi un centrocampista: “Stiamo molto attenti a quello che ci accade intorno perché è un momento molto delicato, girano pochi soldi nel calciomercato. Possiamo solo intervenire se avremo le occasioni giuste sia in termini economici che tecnici altrimenti possiamo andare avanti tranquillamente così” L'articolo: “Milik? Lacon lanona ...

