Giuntoli: "Milik alla Roma? Vedremo nei prossimi giorni" (Di domenica 20 settembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato di mercato a Dazn prima della sfida col Parma. Ecco le sue parole: "Milik? Abbiamo una trattativa con la Roma, ancora non è andata a buon fine e Vedremo nei prossimi giorni. Se arriverà un centrocampista alla Veretout? Potremo intervenire se avremo le occasioni giuste, altrimenti possiamo andare avanti così". Foto: Twitter Napoli L'articolo Giuntoli: "Milik alla Roma? Vedremo nei prossimi giorni" proviene da Alfredo Pedullà.

annatrieste : Uà Giuntoli ha detto che la trattativa con la Roma per Milik non è andata a buon fine con lo stesso stato d'animo d… - DiMarzio : #Napoli-#Roma, le parole di #Giuntoli sulla trattativa per #Milik - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - DublinRoma : #Giuntoli: “Girano pochi soldi, siamo in attesa di poter fare qualcosa.” Cioè: Senza i soldi di #Milik sono bloccati. - Rohit07116922 : RT @NicoSchira: Cristiano #Giuntoli a Dazn: “Abbiamo una trattativa con la #ASRoma per #Milik che non è ancora andata a buon fine, vedremo… -

