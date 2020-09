Giugliano | caos al Municipio | folla all’ingresso per le tessere elettorali

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 20 settembre 2020). Non mancano i primi disagi in occasione dell’Election Day. Ressa stamattina al Comune di, dove in centinaia si sono presentati all’ingresso delper chiedere un duplicato della tessera elettorale per poter esercitare il voto.alall’ingresso per lePer chi l’ha smarrita o chi non l’ha … L'articoloalall’ingresso per leTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.