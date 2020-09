Giorgia Meloni su fb: «Si vota, sapete cosa fare». E arrivano migliaia di commenti: «Ce la faremo» (Di domenica 20 settembre 2020) «Fino alle 23.00 di oggi domenica 2o settembre e domani – lunedì 21 settembre – dalle 7.00 alle 15.00, tanti italiani avranno la possibilità di cambiare il destino del proprio territorio e dell’intera Nazione». Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.«Per un’Italia libera, forte e coraggiosa sapete cosa fare. Buon voto a tutti», aggiunge. E tantissimi sono gli incoraggiamenti da parte del popolo del web. Un mix di speranze e di certezze. Arriva, nel giro di pochissimo tempo, una valanga di commenti. Pina R. ne è sicura: «Da domani inizia la rinascita del nostro amato Paese». Per Giuseppe B. «sarebbe molto bello avere in futuro come presidente del consiglio una donna intelligente, bella e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020) «Fino alle 23.00 di oggi domenica 2o settembre e domani – lunedì 21 settembre – dalle 7.00 alle 15.00, tanti italiani avranno la possibilità di cambiare il destino del proprio territorio e dell’intera Nazione». Lo scrivesulla sua pagina Facebook.«Per un’Italia libera, forte e coraggiosa. Buon voto a tutti», aggiunge. E tantissimi sono gli incoraggiamenti da parte del popolo del web. Un mix di speranze e di certezze. Arriva, nel giro di pochissimo tempo, una valanga di. Pina R. ne è sicura: «Da domani inizia la rinascita del nostro amato Paese». Per Giuseppe B. «sarebbe molto bello avere in futuro come presidente del consiglio una donna intelligente, bella e ...

