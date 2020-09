GFVip, a Domenica Live Andrea Ripa di Meana contro Patrizia De Blanck: 'Non si lava, lo sanno tutti' (Di domenica 20 settembre 2020) Personaggi noti sotto i riflettori. Anche della critica. si apre parlando del Grande Fratello Vip e, in particolare, di : 'Verace o troppo volgare?', è il primo quesito posto in studio. 'Penso che ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) Personaggi noti sotto i riflettori. Anche della critica. si apre parlando del Grande Fratello Vip e, in particolare, di : 'Verace o troppo volgare?', è il primo quesito posto in studio. 'Penso che ...

enzoprimerano27 : @AURORASENEFREGA @comefioridibach Ok è una bella persona va bene così,che smerda un amico in confusione con quella… - berriesslove : RT @Iperborea_: UNA COSA BELLA DELLA DOMENICA È IL PRANZO IN COMPAGNIA, MI VOLETE SPIEGARE PERCHÉ AVETE SPARECCHIATO??? NON AVENDO UN CAZZO… - Unf_Tweet : SARA' VERO? A #DomenicaLive la rivelazione choc sulla contessa de Blanck: non si lava! #gfvip - Milan10Tony : #GFVIP Domenica A Cinecittà??, I Nuovi Vip Si Stanno Ambientando??, Tommaso Contro Franceska??, Myriam “Non C’è La Fac… - leggoit : Domenica Live: «Un concorrente del #GFVip è di una cattiveria allucinante» -