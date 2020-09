Genoa Crotone 3-1 LIVE | tre cambi per gli ospiti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 settembre 2020) Allo Stadio Ferraris, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-1 MOVIOLA 58′ Doppio– Fuori Zanellato e Riviere, dentro Eduardo e Kargbo. 46′o per il– Entra Rispoli, esce Mazzotta. 46′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO 45’+2 Finisce il primo tempo 35′ GOL– I padroni di casa ristabiliscono le distanze con un super di Zappacosta, ...