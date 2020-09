Gattuso: «Il calcio è cambiato col Covid, dobbiamo tutti ridimensionarci» (Di domenica 20 settembre 2020) La conferenza stampa di Gattuso «Osimhen? Nessuno merito mio, sappiamo che giocatore è. dobbiamo andare alla ricerca dei nostri principi di gioco. Se avessimo perso, avreste detto come facciamo a giocare solo con due centrocampisti. dobbiamo lavorare sui nostri principi e trovare equilibrio. Sappiamo Osimhen che giocatore è. Nel primo tempo abbiamo commesso errore di non attaccare mai la profondità. I mille presenti? È ancora un altro sport, non cambia nulla con mille spettatori, senza tifosi, non è calcio. dobbiamo farlo, lo facciamo, siamo pagati per farlo, ma è il tifoso che rappresenta il calcio «Sappiamo che cosa vogliamo sapere, che squadra ho in mano, dobbiamo migliorare gli ultimi sette minuti. I dettaglia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) La conferenza stampa di«Osimhen? Nessuno merito mio, sappiamo che giocatore è.andare alla ricerca dei nostri principi di gioco. Se avessimo perso, avreste detto come facciamo a giocare solo con due centrocampisti.lavorare sui nostri principi e trovare equilibrio. Sappiamo Osimhen che giocatore è. Nel primo tempo abbiamo commesso errore di non attaccare mai la profondità. I mille presenti? È ancora un altro sport, non cambia nulla con mille spettatori, senza tifosi, non èfarlo, lo facciamo, siamo pagati per farlo, ma è il tifoso che rappresenta il«Sappiamo che cosa vogliamo sapere, che squadra ho in mano,migliorare gli ultimi sette minuti. I dettaglia ...

