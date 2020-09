Gattuso a Sky: «Se Koulibaly rimane me lo tengo stretto e sono contento» (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine della gara contro il Parma Su Osimhen «Prima ancora che come calciatore colpisce per il ragazzo che è. È un ragazzo che ha vissuto senza papà e senza mamma, un ragazzo che ha grandi valori e non ha dimenticato il suo passato. Spero, ma sono sicuro che rimarà con i piedi per terra e continuerà a lavorare» Koulibaly «Innanzitutto è un segnale del ragazzo e del professionista che è, ma non avevo dubbi, perché c’è la possibilità di giocare, mi ha dato grande disponibilità anche per come si allena, mi dispiacerebbe sia per l’uomo che per il giocatore, ma sapete che i numeri per le società sono importanti e in questo momento per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Napoli Rinoha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine della gara contro il Parma Su Osimhen «Prima ancora che come calciatore colpisce per il ragazzo che è. È un ragazzo che ha vissuto senza papà e senza mamma, un ragazzo che ha grandi valori e non ha dimenticato il suo passato. Spero, masicuro che rimarà con i piedi per terra e continuerà a lavorare»«Innanzitutto è un segnale del ragazzo e del professionista che è, ma non avevo dubbi, perché c’è la possibilità di giocare, mi ha dato grande disponibilità anche per come si allena, mi dispiacerebbe sia per l’uomo che per il giocatore, ma sapete che i numeri per le societàimportanti e in questo momento per ...

Il Napoli batte il Parma 2-0 nel lunch match domenicale delle 12.30 della prima giornata della Serie A 2020/2021. Dopo un brutto primo tempo, decisivo nella ripresa l’ingresso del neoacquisto Osimhen ...

