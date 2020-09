Gara2 MotoE GP Emilia Romagna 2020 | vince Ferrari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Si è da poco conclusa ladelladel GP dicorsa sempre sul tracciato di Misano con la vittoria di Matteo. Ora lasi prende un periodo di pausa e la rivedremo in pista nel corso del GP di Francia sullo storico circuito di Le Mans. Anche in occasione di quel weekend saranno in programma due gare, una il Sabato e una la Domenica. WE ARE RACING! 🚦@DomiAegerter77 holds them off through sector 1! ⚔️#GP 🏁 pic.twitter.com/CpcLH9xrQQ— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20,Colpo di scena al secondo giro, fuori Aegerter I piloti si schierano in base al risultato di Gara1 corsa ieri pomeriggio. Troviamo ...